Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
-2°
Сбт, 25
Вск, 26
ЦБ USD 99.1 0.82 24/01
ЦБ EUR 103.66 0.42 24/01
Нал. USD 101.05 / 100.61 24/01 13:30
Нал. EUR 105.95 / 106.45 24/01 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
28 506
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
35 905
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
46 075
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
39 964
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Аферисты воруют деньги через рассылку вредоносных файлов с расширением .apk в мессенджере.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Об этом пишет RT со ссылкой на МВД.

Аферисты воруют деньги через рассылку вредоносных файлов с расширением .apk в мессенджере. Пользователям приходят сообщения с вопросом «Это ты на видео?». При открытии файла на устройство устанавливается приложение с вирусом Mamont.

Вредоносная программа считывает пуш-уведомления, смс и фото, тем самым получая доступ к банковским приложениям. Также вирус рассылает опасное ПО контактам.