Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Аферисты воруют деньги через рассылку вредоносных файлов с расширением .apk в мессенджере.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Об этом пишет RT со ссылкой на МВД.

Аферисты воруют деньги через рассылку вредоносных файлов с расширением .apk в мессенджере. Пользователям приходят сообщения с вопросом «Это ты на видео?». При открытии файла на устройство устанавливается приложение с вирусом Mamont.

Вредоносная программа считывает пуш-уведомления, смс и фото, тем самым получая доступ к банковским приложениям. Также вирус рассылает опасное ПО контактам.