Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp*
Они жалуются на плохую работу мессенджера. Насчитывается более двух тысяч жалоб.
Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp* 24 января. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные детектора «Сбой.рф».
Как указано в публикации, пользователи жалуются на плохую работу мессенджера. Насчитывается более двух тысяч жалоб.
По данным агентства, больше четверти обращений поступает из Москвы.
Ранее сообщалось, что в Рунете произошел очередной масштабный сбой.
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