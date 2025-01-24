Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp*

Они жалуются на плохую работу мессенджера. Насчитывается более двух тысяч жалоб.

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp* 24 января. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные детектора «Сбой.рф».

Как указано в публикации, пользователи жалуются на плохую работу мессенджера. Насчитывается более двух тысяч жалоб.

По данным агентства, больше четверти обращений поступает из Москвы.

Ранее сообщалось, что в Рунете произошел очередной масштабный сбой.

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