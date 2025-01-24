МИД Турции заявил, что конфликт на Украине приближается к переломной точке

По его словам, Анкара готова поддержать усилия по его урегулированию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после переговоров с главой дипслужбы Евросоюза Каей Каллас заявил, что конфликт на Украине приближается к переломной точке. Его слова передало ТАСС 24 января.

Как сказал министр, украинский конфликт приближается к переломному моменту, и, по его словам, дипломатия — единственный вариант для постоянного и справедливого решения.

«Мы [Анкара] готовы поддержать инициативы, направленные на оживление переговорного процесса с целью скорейшего прекращения войны», — сказал Фидан.