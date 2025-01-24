Mash: ВСУ атаковали дом цыганского барона в Рязанском районе

По данным канала, во время прилета обломков внутри здания находилась семья барона, в том числе — 12 детей.

ВСУ атаковали ночью 24 января дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанского района. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, во время прилета обломков внутри здания находилась семья барона, в том числе — 12 детей. Как стало известно Mash, перед тем как начался пожар, он смог эвакуировать своих близких — всего 18 человек. На данный момент они находятся у родственников.

Напомним, ПВО уничтожила на Рязанской областью 20 украинских БПЛА.

Владелец сгоревшего в Рязани дома заявил РЗН. инфо, что в здание врезался беспилотник.

Позже в преесс-службе мэрии опровергли информацию, что в доме, который сгорел после атаки БПЛА, проживала семья цыганского барона.