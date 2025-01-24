Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В «Фотодоме» пройдет спектакль «Волшебная история забытых вещей». Его представят юные актеры «Дома ласточки».

На сцене МКЦ покажут спектакль «Вне подозрения» и мюзикл «Призрак оперы».

В культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится концерт — встреча «Северное сияние», на сцене филармонии выступят Ирина и Александр Круг, а артисты ДК «Приокский» покажут рязанцам концерт «Звенит январская вьюга».

На Рюминском пруду в ЦПКиО состоится Чемпионат Рязанской области по зимнему плаванию, а в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» проведет свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

В Deep club соберутся вместе праздновать «День студента» и «Татьянин день» студенты РязГМУ, РГРТУ, РГУ, РГАТУ и других университетов, институтов, колледжей на ежегодной масштабной вечеринке «Студзавет: ночной зачет».

В музее-заповеднике Сергея Есенина пройдет празднование Татьяниного дня. Этот праздничный день по традиции посвятят матери великого русского поэта Татьяне Федоровне Есениной.

В стенах выставочного зала союза художников России состоится открытие выставки «Солнечный квадрат. 30 лет спустя».

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