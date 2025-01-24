ГТРК «Ока»: в доме Херасковых хотят разместить ресторан русской кухни

ГТРК «Ока» в своем сюжете сообщила со ссылкой на владельца объекта культурного наследия регионального значения на улице Свобода № 7, за реставрацию которого судились последние пять лет, что в доме Херасковых планируют разместить ресторан русской кухни.

ГТРК «Ока» в своем сюжете сообщила со ссылкой на владельца объекта культурного наследия регионального значения на улице Свобода № 7, за реставрацию которого судились последние пять лет, что в доме Херасковых планируют разместить ресторан русской кухни.

В сюжете владелец единственного сохранившегося деревянного здания в стиле ампир Олег Кузьминов рассказал, что проект реставрации уже готов.

«Это уникальный проект. Из-за того, что здание деревянное было много доработок. На данный момент проект сделан, передали на согласование. Результаты госэкспертизы будет в феврале. Весной 2025 года планируется приступить к работам, в здании хотят разместить ресторан русской кухни», — рассказал владелец.

Как отметили в сюжете на вопрос, почему уникально здание не реставрировали так долго, Кузьминов ответил, что обстоятельства связаны с пандемией и сложной экономической обастновкой в стране.

Кроме того, журналисты обратились за комментарием в инспекцию по охране ОКН. Там им рассказали, что инспекция направила еще один иск к владельцу. Этот уже об изъятии из частной собственности. Производство идет.

Решение Советского районного суда, где владельца памятника обязали его отреставрировать, вступило в силу в четверг, 23 января. Дом Херасковых — единственный сохранившийся в Рязани деревянный дом в стиле ампир.

Напомним, летом 2023 года суд обязал владельца дома Херасковых восстановить здание. Тогда ОКН рассказывала РЗН. Инфо, что, если в установленный судом срок решение не исполнят, документы передадут в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

Владелец дома Херасковых на улице Свободы № 7 отказался выполнять решение суда о реставрации здания.

Судебный пристав вынес постановление о взыскании пяти тысяч рублей.

Фото: ГТРК «Ока»