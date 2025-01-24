Два человека погибли в результате пожара на улице Есенина в Рязани
Возгорание случилось в квартире. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.
Два человека погибли в результате пожара на улице Есенина в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании в квартире поступило 24 января в 0:56. На место выехали три единицы техники и 13 человек личного состава.
Огонь на площади 15 квадратных метров ликвидировали в 01:26.
В результате происшествия, погибла женщина 1968 года рождения и мужчина, его личность уточняется.
Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.