Два человека погибли в результате пожара на улице Есенина в Рязани

Возгорание случилось в квартире. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

Два человека погибли в результате пожара на улице Есенина в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в квартире поступило 24 января в 0:56. На место выехали три единицы техники и 13 человек личного состава.

Огонь на площади 15 квадратных метров ликвидировали в 01:26.

В результате происшествия, погибла женщина 1968 года рождения и мужчина, его личность уточняется.

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.