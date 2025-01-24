Число оштрафованных за незаконную торговлю рязанцев увеличилось до 111
Общая сумма наложенных штрафов составила 330 600 рублей.
Число оштрафованных за незаконную торговлю рязанцев увеличилось до 111. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С начала 2025 года 111 получили штрафы за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления.
Общая сумма наложенных штрафов составила 330 600 рублей.
Ранее штрафы получили 57 человек.