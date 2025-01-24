Число оштрафованных за незаконную торговлю рязанцев увеличилось до 111

Общая сумма наложенных штрафов составила 330 600 рублей.

Число оштрафованных за незаконную торговлю рязанцев увеличилось до 111. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С начала 2025 года 111 получили штрафы за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления.

Общая сумма наложенных штрафов составила 330 600 рублей.

Ранее штрафы получили 57 человек.