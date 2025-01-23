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За 2024 год по ЕЦК жителя Рязанской области совершено 3 млн поездок

В Рязанской области в настоящее время насчитывается около 50 тысяч держателей Единой цифровой карты. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

В посте он отметил, что в прошлом году запущено мобильное приложение ЕЦК, среди основных функций которого пополнение и проверка баланса карты, история операций, каталог программы лояльности, новости проекта, ответы на самые популярные вопросы, справочник тарифов. В настоящее время его установили более 10 000 держателей карты.

По данным оператора цифрового сервиса, оставить заявку на выдачу карты можно в 26 отделениях банков Прио-Внешторгбанк (ПРИО) и ВТБ или дистанционно — через сайт банка ВТБ, если вы уже являетесь его клиентом. В 2025 году ЕЦК начнут выпускать СБЕР, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и акционерный банк «РОССИЯ».

В конце года сервис расширил свои функции, добавив приложение для туристов, посещающих Рязанскую область. В Касимове была запущена полностью виртуальная Карта туриста Рязанской области, которая дополнила ЕЦК. С помощью нее можно получить скидки и специальные предложения в предприятиях сферы туризма и гостеприимства при путешествиях по Рязанской области. За новогодние праздники виртуальной картой туриста воспользовалось более 100 гостей города Касимова.

Узнать подробности о всех сервисах Единой цифровой карты жителя Рязанской области можно на сайте проекта ецк-рзн.рф.