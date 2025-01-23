Власти Белгородской области приняли решение отселить жителей села Терезовка

Это связано с оперативной обстановкой.

Власти Белгородской области приняли решение отселить жителей села Терезовка Шебекинского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли? Терезовка, Шебекинский округ. Начинаем отселение, исходя из оперативной обстановки. Куда обращаться? Администрация Шебекинского округа — Андрей Николаевич Гриднев. Или министр строительства правительства области Козлитина Оксана Петровна. Вся необходимая информация по порядку предоставления нового жилья у них», — сказал глава области.