В Вологде насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу на «красный»

В Вологде насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу на «красный». Об этом сообщают «Плохие новости».

Трагедия произошла ночью на улице Ильюшина. 16-летний подросток перебегал перекресток на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса «Джили». 23-летний водитель не успел затормозить и сбил юношу.

От удара первокурсник скончался на месте.

Мальчик учился в Вологодском колледже права и технологии. Он переехал в Вологду из города Грязовец.