В Великобритании высказались против решения Трампом украинского конфликта

По мнению высокопоставленных британских офицеров, в таком случае Россия сможет нарастить военную мощь, после чего начнется гонка с Западом по подготовке армий.

В Великобритании высказались против решения американским президентом Дональдом Трампом украинского конфликта. Об этом пишет газета Times со ссылкой на высокопоставленных британских военных.

По их мнению, в таком случае у России появится возможность нарастить военную мощь.

«Высокопоставленные офицеры в министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту», — говорится в статье.

В то же время британский генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, который возглавляет корпус быстрого реагирования НАТО, считает, что в следующий раз Россия добьется гораздо больше успехов.

Также союзники по НАТО обеспокоены тем, что Киев находится в недостаточно сильной позиции для начала переговоров, а это поставит его в невыгодное положение и приведет к потере территорий.