В Туве задержали командиров, избивавших раненных бойцов

В Туве задержали командиров, избивавших раненных бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Выяснилось, что руководитель штурмовой роты с позывным «Якут» и другой командир одного из батальонов «Каша», вымогали у военных деньги. В частности выплаты по ранению. Также они не давали раненным законных отпусков и без лечения и реабилитации отправляли их на штурмы.

Отмечается, что оба ранее были судимы. Сообщается, что военные сделали для провинившихся частную тюрьму.

Видео задержания можно посмотреть по ссылке.

Ранее кадры избиения опубликовали в соцсетях.