В Рязани задержали 26-летнего мужчину, укравшего с чужой карты более ста тысяч

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 26-летнего мужчину, укравшего с чужой карты более ста тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 62-летний рязанец и заявил, что с его потерянной карты списали 118 тысяч рублей.

Выяснилось, что к краже 118 тысяч рублей причастен 26-летний рязанец. Молодой человек нашел карту на улице и оставил ее себе.

Рязанца задержали на улице Бронной. Его доставили в отдел МВД России по Московскому району Рязани.

Возбуждено уголовное дело.