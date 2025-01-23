В Рязани в результате пожара на Касимовском шоссе пострадали два человека

Госпитализированы мужчина 1949 и женщина 1951 гг.

В Рязани в результате пожара на Касимовском шоссе пострадали два человека. Об этом в четверг, 23 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось в квартире многоэтажного жилого дома. Огнем пройдены пять квадратных метров.

На тушение выезжали 11 человек личного состава и три единицы техники.

В результате пожара госпитализированы мужчина 1949 и женщина 1951 гг.

Фото: Telegram-канал «Топор новости Рязани».