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В Рязани на улице Магистральной автомобиль сбил женщину
В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.

В Рязани на улице Магистральной автомобиль сбил женщину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 22 января около дома № 22. По предварительной информации, 18-летний рязанец за рулем автомобиля ВАЗ-2115 наехал на 46-летнюю жительницу областного центра.

В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.