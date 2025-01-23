В Рязани на улице Магистральной автомобиль сбил женщину
В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.
В Рязани на улице Магистральной автомобиль сбил женщину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел вечером 22 января около дома № 22. По предварительной информации, 18-летний рязанец за рулем автомобиля ВАЗ-2115 наехал на 46-летнюю жительницу областного центра.
В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.