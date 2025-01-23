В Рязани двое молодых людей вымогали деньги у директора кафе

Одному из преступников 16 лет.

В Рязани двое молодых людей вымогали деньги у директора кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Они были задержаны оперативниками уголовного розыска УМВД при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии. Рязанцы в возрасте 16-ти лет и 21 года требовали с директора рязанского кафе 60 000 тысяч рублей.

По данным УМВД, в декабре 2024 года молодые люди приобрели алкогольную продукцию в заведении мужчины и зафиксировали все на камеру. Они обещали выложить видео в интернет, если не получат деньги. Мужчина обратился в полицию.

Под контролем оперативников директор кафе организовал встречу в помещении развлекательного заведения. В момент, когда один из сообщников пришел за наличными, он был задержан оперативниками.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность фигурантов уголовного дела к аналогичным эпизодам преступной деятельности.