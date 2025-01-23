В Рязани 10 домов и детская школа искусств остались без отопления
Это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.
В Рязани 10 домов и детская школа искусств остались без отопления. Об этом сообщили в группе МУП «РМПТС» ВКонтакте.
23 января до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях будет временно прекращена подача отопления по следующим адресам:
- ул. Зубковой, д.33;
- ул. Новоселов д. 58 корп. 3, д. 58 корп. 4, д. 58 корп. 5, д. 58 корп. 6, д. 60;
- Детская школа искусств № 7 им. Ю.Н. Холопова (ул. Новоселов д. 58 к.7);
- ул. Чкалова д. 6, 8, 10, 12.
По окончании работ подача отопления будет восстановлена в полном объеме.