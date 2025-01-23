В Рязани 10 домов и детская школа искусств остались без отопления

Это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.

В Рязани 10 домов и детская школа искусств остались без отопления. Об этом сообщили в группе МУП «РМПТС» ВКонтакте.

23 января до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях будет временно прекращена подача отопления по следующим адресам:

ул. Зубковой, д.33;

ул. Новоселов д. 58 корп. 3, д. 58 корп. 4, д. 58 корп. 5, д. 58 корп. 6, д. 60;

Детская школа искусств № 7 им. Ю.Н. Холопова (ул. Новоселов д. 58 к.7);

ул. Чкалова д. 6, 8, 10, 12.

По окончании работ подача отопления будет восстановлена в полном объеме.