В России резко подорожал «борщевой набор»

Стоимость продуктов за 2024 год увеличилась на на 25-32%.

В России резко подорожал «борщевой набор». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли.

Стоимость продуктов за 2024 год увеличилась на на 25-32%. Дешевле всего будет приготовить суп с курицей, а дороже — с говядиной.

«Стоимость набора для борща с говядиной увеличилась в декабре к предыдущему месяцу на 3,7% до 90,5 рубля, за год минимальная цена на него выросла на 28%. Борщ со свининой в декабре вырос в цене на 4%, до 78 рублей, а год к году подорожал на 25%. Борщ с курицей по итогам декабря подорожал на 8,8%, до 68 рублей, а за весь 2024 год цены на него выросли на 31,6%", — говорится в сообщении.