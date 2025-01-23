В России предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

Как сообщили в Госдуме, пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия такого запрета.

В России предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передало РИА Новости в четверг, 23 января.

Со ссылкой на документ уточняется, что пользователь сможет настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия запрета.

В публикации сказано, что функция может помочь тем, кто страдает от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам.