В Подмосковье десятиклассника задержали с ножом и мясным топориком около школы

В Подмосковье десятиклассника задержали с ножом и мясным топориком около школы. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел в Балашихе, в учебном учреждении № 5. Юношу остановил охранник и попросил показать содержимое портфеля. Среди учебников лежали нож и топор.

Объяснить их назначение мальчик не смог. На место вызвали сотрудников ФСБ. Им несовершеннолетний сказал, что просто любит ножи и не планировал ничего плохого.