В Курской области 9-летняя школьница ушла в гости и пропала

В Курской области 9-летняя школьница ушла в гости и пропала. Об этом сообщает пресс-служба Telegram-канала «Осторожно, новости».

Мирослава из Железногорска пропала вечером 22 января. В тот день девочка ушла к подруге, которая живет в соседнем подъезде на улице Рокоссовского, и не вернулась домой. Телефон она оставила дома, поэтому отследить ее перемещения невозможно. По словам очевидцев, она ушла в неизвестном направлении. Родители Мирославы обратились в полицию.

Она была одета в серую куртку, черные брюки и ярко-розовую шапку. Волонтеры, полицейские и сотрудники МЧС всю ночь искали девочку, но не нашли. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники отдела криминалистики, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».