В Красноярском крае участника СВО избили в его квартире

В Красноярском крае участника СВО избили в его квартире. Об этом сообщают «Плохие новости».

По его словам, ночью двое неизвестных ворвались в жилище с молотками и ножом и напали на него, когда тот спал.

Бойцу нанесли ранение, но он стал отбиваться, чтобы защитить себя, свою девушку и троих детей. Один из нападавших в реанимации, а бойцу грозит срок, так как его ранения легче, чем у нападавших.

Местный житель был на СВО 2,5 года и приехал в отпуск.