С 1 сентября в российских школах могут начать изучать песни Шамана и Газманова

В Госдуме заявили, что с 1 сентября в школах могут начать изучение патриотических песен современных исполнителей, в том числе Олега Газманова и Shaman.

С 1 сентября в российских школах могут начать изучать песни Шамана и Газманова. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме заявили, что с 1 сентября в школах могут начать изучение патриотических песен современных исполнителей, в том числе Олега Газманова и Shaman.

Депутат Госдумы Сергей Колунов, который и выступил с инициативой изучения такого творчества, рассказал, что рабочий вариант песенника составят к середине февраля.