Рязанцев предупредили об отключении холодной воды на пяти улицах
Из-за ремонтных работ на водопроводе ресурса не будет 23 января до 17:00.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды на пяти улицах. Об этом сообщил водоканал.
Из-за ремонтных работ на водопроводе ресурса не будет 23 января до 17:00 по адресам:
- ул. Гагарина, д. 53, 53 (ГБУ РО Городская клиническая поликлиника № 6), 53к1, 55;
- ул. Пушкина, д. 4, 4 корп.1, 4 корп.2, 6;
- ул. Семашко, д. 48, 48а (больница № 2 Управления ФСИН Росси по Ряз. обл), 50 (МБДОУ Детский сад № 65), 52, 54/2;
- ул. Строителей, д. 1, 1а, 3, 5, 5а, 5 В (Научно клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии), 7, 7а, 9, 9а, 11, 11 корп.1, 11а, 13, 13а, 13б;
- ул. Островского, д. 101 б -Торговый центр.