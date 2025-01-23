Российским студенткам предложили увеличить декретные пособия в 10 раз

Минтруд разработал законопроект, согласно которому учащимся очного отделения хотят повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума в регионе, где проживает будущая мама.

Российским студенткам предложили увеличить декретные пособия в 10 раз. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Минтруда.

Ведомство разработало законопроект, согласно которому учащимся очного отделения хотят повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума в регионе, где проживает будущая мама.

Размер декретных, которые получают студентки, зависит от стипендии. В настоящее время молодые мамы могут рассчитывать на выплату в размере 9,3-23,3 тыс. руб. Если проект Минтруда одобрят, то пособие вырастет до 74,9-235,4 тыс. руб. в зависимости от региона.