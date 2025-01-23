Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
-2°
Птн, 24
-1°
Сбт, 25
ЦБ USD 98.28 -1.65 23/01
ЦБ EUR 103.24 -0.05 23/01
Нал. USD 100.50 / 101.10 23/01 09:00
Нал. EUR 105.50 / 107.10 23/01 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
26 536
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
33 658
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
43 899
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
37 737
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российским студенткам предложили увеличить декретные пособия в 10 раз
Минтруд разработал законопроект, согласно которому учащимся очного отделения хотят повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума в регионе, где проживает будущая мама.

Российским студенткам предложили увеличить декретные пособия в 10 раз. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Минтруда.

Ведомство разработало законопроект, согласно которому учащимся очного отделения хотят повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума в регионе, где проживает будущая мама.

Размер декретных, которые получают студентки, зависит от стипендии. В настоящее время молодые мамы могут рассчитывать на выплату в размере 9,3-23,3 тыс. руб. Если проект Минтруда одобрят, то пособие вырастет до 74,9-235,4 тыс. руб. в зависимости от региона.