Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар»
Актер поборется за премию в категории «Лучший актер второго плана» с Кираном Калкином, Кларенсом Маклином, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом.
Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар». Об этом сообщает РИА Новости.
Актер поборется за премию в категории «Лучший актер второго плана» с Кираном Калкином, Кларенсом Маклином, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом.
Вручение премии состоится 3 марта.
Ранее Борисов был номинирован на «Золотой глобус», однако победу не одержал.