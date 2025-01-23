Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар»

Актер поборется за премию в категории «Лучший актер второго плана» с Кираном Калкином, Кларенсом Маклином, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом.

Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар». Об этом сообщает РИА Новости.

Актер поборется за премию в категории «Лучший актер второго плана» с Кираном Калкином, Кларенсом Маклином, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом.

Вручение премии состоится 3 марта.

Ранее Борисов был номинирован на «Золотой глобус», однако победу не одержал.