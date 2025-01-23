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После заявлений Трампа цены на нефть упали
Ранее он заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, так как, по его мнению, их снижение может способствовать завершению конфликта на Украине.

Цены фьючерсов на нефть с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE снижались на фоне заявления президента США Дональда Трампа. Об этом 23 января сообщило ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи на 19:39 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE снижалась на 1,24% - до $78,02 за баррель.

К 20:00 мск цена Brent на лондонской бирже ICE замедлила падение на 0,68%, до $78,46 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в марте выровнялась до уровня предыдущего закрытия — $74,82 за баррель.

Напомним, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, так как, по его мнению, их снижение может способствовать завершению конфликта на Украине.