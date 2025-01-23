Госавтоинспекция начала проверку по факту нарушений ПДД рязанским автобусом
В Канищеве пассажирский транспорт дважды проехал на запрещающий сигнал светофора и повернул направо из крайней левой полосы.
Госавтоинспекция начала проверку по факту нарушений ПДД рязанским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«22 января в ряде СМИ и Telegram-каналах опубликованы материалы о том, что „пассажирский автобус установил в Рязани рекорд по количеству нарушений правил дорожного движения при проезде одного перекрестка“», — говорится в сообщении.
Инспекторы организовали проверку по данному факту.
Напомним, в Канищеве пассажирский транспорт дважды проехал на запрещающий сигнал светофора и повернул направо из крайней левой полосы.