Госавтоинспекция начала проверку по факту нарушений ПДД рязанским автобусом

В Канищеве пассажирский транспорт дважды проехал на запрещающий сигнал светофора и повернул направо из крайней левой полосы.

Госавтоинспекция начала проверку по факту нарушений ПДД рязанским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«22 января в ряде СМИ и Telegram-каналах опубликованы материалы о том, что „пассажирский автобус установил в Рязани рекорд по количеству нарушений правил дорожного движения при проезде одного перекрестка“», — говорится в сообщении.

Инспекторы организовали проверку по данному факту.

Напомним, в Канищеве пассажирский транспорт дважды проехал на запрещающий сигнал светофора и повернул направо из крайней левой полосы.