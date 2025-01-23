Годовая инфляция в Рязанской области увеличилась

Инфляция в регионе увеличилась до 9,48%

Годовая инфляция в Рязанской области увеличилась. Об этом 23 января сообщила пресс-служба Банка России.

По итогам декабря 2024 года показатель составил 9,48%. При этом в Рязанской области он остается ниже общероссийского (9,52%).

В публикации уточнили, что годовая инфляция в регионе увеличилась в результате роста затрат на производство и поставку ряда товаров и услуг, в том числе из-за ослабления рубля.

Напомним, по итогам ноября показатель составил 8,3%.