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Baza: в Брянской области женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат за его гибель

В Брянской области женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат за его гибель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инспектор по воинскому учету района в Брянской области вышла замуж и через полгода стала вдовой участника СВО. Родные погибшего считают, что брак был фиктивный и нужен был для выплат за гибель.

Пара заключила брак 5 октября 2023 года. Отмечается, что невеста почему-то отказалась от штампа в паспорте. На следующий день ее муж подписал контракт и отправился на СВО.

Через полгода он погиб в бою. Уже через три дня после похорон вдова обратилась в военкомат за выплатами, а также, по словам родных, хотела унаследовать участок мужа.

По мнению брата погибшего, женщина заранее все просчитала. Отмечается, что супруги никогда не жили вместе, женщина жила с другим мужчиной.

Брат погибшего при помощи адвоката подготовил иск в суд: он хочет добиться аннулирования брака и забрать у женщины компенсацию.