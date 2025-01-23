Актера из сериала «Тайны следствия» госпитализировали со съемочной площадки

Виктор Тищенко снимался в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Агент особого назначения» и др.

Актера из сериала «Тайны следствия» госпитализировали со съемочной площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло накануне вечером в одной из квартир на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге, где готовились съемки второго сезона криминального сериала «Дом с ментами». Тищенко стало плохо, он упал с дивана, разбил нос — и у него начались судороги.

Актера экстренно госпитализировали в реанимацию. Выяснилось, что у него сильное отравление токсинами, а судороги — из-за отказа от алкоголя после длительного употребления.

Виктор Тищенко снимался в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Агент особого назначения» и др.