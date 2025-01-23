А что в кино? «Василий», «Холоп. Великолепный век» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Василий» — авантюрная комедия о братьях-близнецах, один из которых сельский учитель, а другой — мексиканский бандит. Обоих сыграл Александр Петров.

«Что случилось осенью» — французская драма о загадочном отравлении грибами в глухой деревушке.

«Холоп. Великолепный век» — турецкая версия российской комедии 2019 года, в главной роли — Керем Бюрсин.

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