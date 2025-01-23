Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
-2°
Птн, 24
-1°
Сбт, 25
ЦБ USD 99.1 0.82 24/01
ЦБ EUR 103.66 0.42 24/01
Нал. USD 101.20 / 101.00 23/01 18:20
Нал. EUR 106.30 / 107.00 23/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
27 418
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
34 667
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
44 881
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
38 744
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
А что в кино? «Василий», «Холоп. Великолепный век» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Василий» — авантюрная комедия о братьях-близнецах, один из которых сельский учитель, а другой — мексиканский бандит. Обоих сыграл Александр Петров.

«Что случилось осенью» — французская драма о загадочном отравлении грибами в глухой деревушке.

«Холоп. Великолепный век» — турецкая версия российской комедии 2019 года, в главной роли — Керем Бюрсин.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».