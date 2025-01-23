16% рязанцев становились жертвами телефонных мошенников

Аферисты чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.

16% рязанцев становились жертвами телефонных мошенников. Об этом пишет SuperJob.

15% опрошенных сообщили, что звонки от аферистов поступают им ежедневно, каждому четвертому звонят несколько раз в неделю, столько же горожан принимают подозрительные входящие несколько раз в месяц. Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками.

Мошенники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.