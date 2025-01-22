«Зеленый сад» рассказал рязанцам о преимуществах подземного паркинга

«Зеленый сад» рассказал рязанцам о преимуществах подземного паркинга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Застройщик предлагает жильцам своих ЖК подземную парковку. Представители компании назвали основные удобства:

Подземная парковка сбережет нервы. Место закреплено за вами постоянно, больше не придется искать парковку, в третий раз объезжая вокруг дома и успокаивая капризничающего малыша. Ссор с соседями из-за того, что вы заняли чужую территорию, тоже не будет. Водитель с любым опытом припаркуется легко и быстро. Широкие проезды подземного паркинга дают много места для маневра. Подземный паркинг полностью безопасен. Автомобиль пропустят только после того, как его номер распознает камера. На парковке яркое освещение. Это закрытая охраняемая территория, оборудованная видеокамерами и системами пожаротушения. Машина всегда будет чистой, ее не придется очищать от снега и прогревать перед выездом. Температура в паркинге плюсовая даже в холодное время года.

«Когда вы купили квартиру себе, позаботьтесь о доме и для своей машины. В ответ автомобиль будет реже ломаться и прослужит вашей семье много лет. Только сейчас „Зеленый сад“ предлагает скидку на подземный паркинг до 170 000 рублей», — отмечают в пресс-службе застройщика.