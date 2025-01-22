«Зеленый сад» рассказал рязанцам о преимуществах подземного паркинга
«Зеленый сад» рассказал рязанцам о преимуществах подземного паркинга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Застройщик предлагает жильцам своих ЖК подземную парковку. Представители компании назвали основные удобства:
- Подземная парковка сбережет нервы. Место закреплено за вами постоянно, больше не придется искать парковку, в третий раз объезжая вокруг дома и успокаивая капризничающего малыша. Ссор с соседями из-за того, что вы заняли чужую территорию, тоже не будет.
- Водитель с любым опытом припаркуется легко и быстро. Широкие проезды подземного паркинга дают много места для маневра.
- Подземный паркинг полностью безопасен. Автомобиль пропустят только после того, как его номер распознает камера. На парковке яркое освещение. Это закрытая охраняемая территория, оборудованная видеокамерами и системами пожаротушения.
- Машина всегда будет чистой, ее не придется очищать от снега и прогревать перед выездом. Температура в паркинге плюсовая даже в холодное время года.
«Когда вы купили квартиру себе, позаботьтесь о доме и для своей машины. В ответ автомобиль будет реже ломаться и прослужит вашей семье много лет. Только сейчас „Зеленый сад“ предлагает скидку на подземный паркинг до 170 000 рублей», — отмечают в пресс-службе застройщика.
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