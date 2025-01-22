Зеленский обвинил Запад в несправедливости к Украине по вопросу НАТО

«Прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам», — заявил Зеленский.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливости в вопросе вступления страны в НАТО. Его слова передало ТАСС в среду, 22 января.

«Прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам», — заявил Зеленский.

Как указано в публикации, он продолжил рассуждение и перешел на критику Вашингтона и Берлина которые, по словам украинского президента, проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО.

«Они всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с русскими, у меня вопрос как у украинца, а почему вы вдруг договаривались о нас без нас? Мы независимая страна. Мне кажется это несправедливое поведение», — сказал Зеленский.