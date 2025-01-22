В Воронежской области контрактник сбежал из воинской части

В Воронежской области разыскивают военного, который сбежал из воинской части. Об этом сообщили «Осторожно, новости».

По данным канала, 36-летний Сергей Р. имеет несколько судимостей за грабеж, побои и кражи. Два года назад он получил последний условный приговор и находился под административным надзором. Отмечается, что в 2023-м году мужчина заключил контракт с Минобороны.

Как указано в публикации, предварительно, в конце декабря 2024 года военный покинул часть в гражданской одежде, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Отмечается, что против мужчины возбуждено дело о самовольном оставлении части (337 УК). Ему грозит до пяти лет колонии.

Фото: «Осторожно, новости»