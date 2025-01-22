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В Татарстане мужчина зарезал двух подруг из-за отказа в интимной связи

В Татарстане мужчина зарезал двух подруг из-за отказа в интимной связи. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Две женщины в возрасте 48 и 34 лет пригласили в гости знакомого. Компания выпивала, в какой-то момент 51-летний гость стал домогаться младшей из подруг. Возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жертвам множественные удары ножом.

Отмечается, что 48-летняя погибшая была управляющей одного из местных магазинов, ее подруга нигде не работала. Убийца был водителем автобуса.