В Скопинском районе в результате столкновения двух фур пострадал человек

По предварительной информации, 42-летний житель Тамбовской области за рулем грузового автомобиля «Даф» с полуприцепом столкнулся с большегрузом «Ситрак» под управлением 53-летнего жителя Липецкой области.

В Скопинском районе в результате столкновения двух фур пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла ночью 21 января на 251-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 42-летний житель Тамбовской области за рулем грузового автомобиля «Даф» с полуприцепом столкнулся с большегрузом «Ситрак» под управлением 53-летнего жителя Липецкой области.

В результате происшествия водитель второй фуры получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.