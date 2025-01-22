В Шиловском районе 17-летний подросток угнал припаркованный квадроцикл

Возбуждено уголовное дело.

В Шиловском районе 17-летний подросток угнал припаркованный квадроцикл. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 58-летний житель поселка Лесной и сообщил, что вечером он припарковал квадроцикл на стоянку, а утром не обнаружил его на месте. Заявитель предположил, что мог оставить ключ в замке зажигания.

Правоохранители нашли пропавшее транспортное средство на одной из улиц с ключом и механическими повреждениями.

Местные жители смогли описать человека, которого они видели на квадроцикле. Сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастен 17-летний подросток. Его нашли и доставили в отдел.

По предварительной информации, юноша заметил на стоянке оставленный ключ в квадроцикле и угнал его. Покатавшись по улицам поселка мальчик бросил транспорт и скрылся.

Возбуждено уголовное дело.