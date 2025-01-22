Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-4°
Чтв, 23
-2°
Птн, 24
-1°
ЦБ USD 99.93 -2.03 22/01
ЦБ EUR 103.29 -1.76 22/01
Нал. USD 101.15 / 101.00 22/01 14:00
Нал. EUR 106.00 / 106.86 22/01 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
25 262
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
32 255
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
42 409
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
36 199
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Шиловском районе 17-летний подросток угнал припаркованный квадроцикл
Возбуждено уголовное дело.

В Шиловском районе 17-летний подросток угнал припаркованный квадроцикл. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 58-летний житель поселка Лесной и сообщил, что вечером он припарковал квадроцикл на стоянку, а утром не обнаружил его на месте. Заявитель предположил, что мог оставить ключ в замке зажигания.

Правоохранители нашли пропавшее транспортное средство на одной из улиц с ключом и механическими повреждениями.

Местные жители смогли описать человека, которого они видели на квадроцикле. Сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастен 17-летний подросток. Его нашли и доставили в отдел.

По предварительной информации, юноша заметил на стоянке оставленный ключ в квадроцикле и угнал его. Покатавшись по улицам поселка мальчик бросил транспорт и скрылся.

Возбуждено уголовное дело.