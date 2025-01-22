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В Рязанской области утвердили трудовые гарантии работников здравоохранения

В конце 2024 года подписано Региональное отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Рязанской области и Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ на 2025-2027 годы. Этот документ упорядочивает вопросы трудовых отношений в учреждениях здравоохранения, в которых есть первичные профсоюзные организации.

Региональное отраслевое соглашение — это правовой акт, который регулирует трудовые, социальные и профессиональные отношения между работодателями и работниками в сфере здравоохранения. Оно устанавливает минимальные гарантии и нормы, которые обязательны для всех медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области.

Соглашение призвано обеспечить стабильность в отрасли, повысить уровень социальной защищенности медицинских работников и создать условия для их профессионального роста. Также оно обеспечивает стабильность и предсказуемость в вопросах оплаты труда и социальных гарантий, защиту прав медицинских работников, в том числе связанных с вредными и опасными условиями труда, поддержку молодых специалистов с целью привлечения и удержания кадров в отрасли.

Отраслевое соглашение способствует повышению качества медицинских услуг, что в конечном итоге благоприятно сказывается на здоровье и благополучии жителей региона.

Подписание документа — это результат длительной работы и конструктивного диалога между работодателями и работниками в лице минздрава и Профсоюза. Оно демонстрирует готовность сторон работать вместе для достижения общих целей: создания комфортных условий труда и обеспечения эффективной деятельности системы здравоохранения.

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ призывает всех работников отрасли ознакомиться с положениями соглашения и активно участвовать в его реализации.