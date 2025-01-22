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В Рязанской области подорожало расторжение брака
Размер пошлины с каждого супруга увеличился с 650₽ до 5000₽.

В Рязанской области подорожало расторжение брака. Об этом сообщила ГУ ЗАГС региона.

Размер пошлины с каждого супруга при разводе увеличился с 650₽ до 5000₽. Нововведение распространяется на случаи при взаимном согласии и на судебные решения.

За регистрацию перемены имени, отчества или фамилии госпошлина увеличилась с 1600 до 5000 рублей. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния теперь стоит 700 рублей вместо прежних 650. Госпошлина за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния выросла до 500 рублей вместо 350. Выдача справок из архивов органов ЗАГС подорожала с 200 до 350 рублей.