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В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину
Рязанца доставили в отдел, откуда его передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска установили причастность 29-летнего местного жителя к краже, совершенной в декабре 2024 года. Злоумышленник избегал места жительства и скрылся от правоохранительных органов. Его объявили в федеральный розыск.

Ночью 22 января сотрудники ППСП заметили на улице Электрозаводской прохожего, похожего на человека, указанного в ориентировке. При виде полицейских он попытался скрыться во дворе. Патрульные остановили гражданина. Им оказался разыскиваемый 29-летний мужчина.

Рязанца доставили в отдел, откуда его передадут инициаторам розыска.