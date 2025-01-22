В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Рязанца доставили в отдел, откуда его передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска установили причастность 29-летнего местного жителя к краже, совершенной в декабре 2024 года. Злоумышленник избегал места жительства и скрылся от правоохранительных органов. Его объявили в федеральный розыск.

Ночью 22 января сотрудники ППСП заметили на улице Электрозаводской прохожего, похожего на человека, указанного в ориентировке. При виде полицейских он попытался скрыться во дворе. Патрульные остановили гражданина. Им оказался разыскиваемый 29-летний мужчина.

Рязанца доставили в отдел, откуда его передадут инициаторам розыска.