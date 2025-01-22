В Рязани сэкономили 30 млн рублей на уборке города зимой по итогам 2024 года

30 миллионов рублей сэкономили в Рязани на уборке зимой по итогам 2024 года. Об этом на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры 22 января сообщила Татьяна Астафьева, заместитель начальника управления благоустройства.
Татьяна Астафьева заявила, что сэкономленные средства перераспределят на ямочный ремонт дорог, покос травы и покраску ограждений.
По ее словам, на начало зимнего сезона полностью заготовлен запас противогололедных материалов, учреждения для зимней уборки имеют 153 единицы техники.
«Зима в этом году не такая снежная, поэтому у нас складывается экономия по уборке. В связи с этим будут расторгаться контракты на уборку снега. Расторжение контрактов планируется после окончания зимнего периода, в марте», — заявила Астафьева.
Протяженность рязанских дорог для уборки составляет 220 км.
Также на комитете обсудили проблему уборки территорий около школ и детских садов из-за нехватки дворников в управлении ЖКХ.
«Родительское сообщество во многих школах очень развито. Папы приходят с утра и всё это раскидывают. Было бы только, что раскидывать», — заявила депутат Елена Акимкина.
Акимкина сообщила, что активные родители желают сами принять участие в уборке дорожек и обеспечить безопасность детям.