В Рязани пропал подросток, нуждающийся в медпомощи
Его местонахождение неизвестно с 21 января.
В Рязани пропал 17-летний Александр Линьков. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в группе во «ВКонтакте».
Местонахождение Александра Линькова неизвестно с 21 января.
Приметы: рост — 179-180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы — темно-русые, короткие.
Одежда: темно-синяя куртка, черные спортивные штаны, черные ботинки, серая толстовка.
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
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