В Рязани пассажирский автобус стал «рекордсменом по нарушениям ПДД» за 10 секунд

На кадрах видно, как автобус два раза проезжает на красный сигнал светофора и поворачивает направо с крайней левой полосы.

В Рязани пассажирский автобус стал «рекордсменом по нарушениям ПДД» за 10 секунд. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани» Вконтакте.

Видеорегистратор запечатлел нарушителя 20 января в рязанском Канищеве На кадрах видно, как автобус два раза проезжает на красный сигнал светофора и поворачивает направо с крайней левой полосы.

«Автобус стал рекордсменом по количеству грубейших нарушений ПДД за 9 секунд», — отметил автор поста.