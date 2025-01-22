В Рязани неизвестные подожгли мусор, оставшийся после сноса гаражей

Инцидент произошел в среду, 22 января, на улице Верхняя в Дашково-Песочне.

В Рязани неизвестные подожгли мусор, оставшийся после сноса гаражей. Об этом сообщили в паблике «Новости Рязани Вконтакте».

Инцидент произошел в среду, 22 января, на улице Верхняя в Дашково-Песочне. На месте работали сотрудники МЧС.

«Горит мусор после сноса гаражей. Людям придется дежурить, чтобы сохранить свое жилье. Куда смотрит администрация?» — написал местный житель.

Ранее рязанцы возмутились строительным мусором, оставшимся после сноса гаражей.