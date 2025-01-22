В Рязани лишили родительских прав девять человек, семь из них алкоголики

Из девяти родителей, четыре были лишены родительских прав повторно, шесть считались социально-опасными, у двоих человек были требования от суда исправить ситуацию в семье, но ничего не изменилось.

За последние три месяца 2024 года в Рязани лишили родительских прав девять человек, семь из них алкоголики. Соответствующую информацию рассказали на комитете гордумы по социальным вопросам в среду, 22 января.

По информации аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 2024 году лишены родительских прав родители из восьми семей. Из девяти родителей, четыре были лишены родительских прав повторно, шесть считались социально-опасными, у двоих человек были требования от суда исправить ситуацию в семье, но ничего не изменилось. У семи есть диагноз — хронический алкоголизм. Их пытались вылечить, но родители не считали себя больными людьми и отказывались.

На комитете рассказали ситуацию одной из рязанских семей.

«У нас есть мама, у нее четверо детей, у старшего ребенка отец умер. Ребенком занималась бабушка, а мать никаким образом не участвовала в воспитании, но получала пенсию по потере кормильца. Бабушка обратилась в прокуратуру, по иску маму лишили родительских прав. Еще у одного ее ребенка также умер отец. У мамы в доме полная антисанитария, запой бесконечный… Была оказана психологическая, педагогическая помощь, выдано направление на лечение методом кодирования, но мама отказывалась», — сообщила представитель комиссии.

Глава рязанской городской думы Татьяна Панфилова поинтересовалась где сейчас дети. Ей ответили, что один ребенок у бабушки, другие дети под опекой в реабилитационном центре по решению суда.

«Если есть дети, которые находятся в такой опасности, их надо хотя бы временно изымать из семей в реабилитационный центр. А то чего мы ждем? Трагедии? Надо действовать более напористо. Если каждый день их проверять, то, может, ситуация улучшится», — отметила Панфилова.

На комитете заметили, что к подобным семьям кураторы ходят с проверками каждые 15 дней.

«Если мать каждый день пьяная, то за эти 15 дней мы можем потерять ребенка», — напирала глава Рязгордумы.

Как отметили в докладе далее, 178 детей находятся в социально-опасном положении. Всего на 1 января 2025 года районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав организовали работа с 51 подростком в возрасте от 10 до 17 лет, признанными находящимися в социально опасном положении. 4 из них получили такой статус в последние три месяца 2024 года.