В России спрогнозировали рост стоимости автомобилей с пробегом

Ожидается, что увеличение стоимости составит 10%.

В России спрогнозировали рост стоимости автомобилей с пробегом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя отдела по реализации изъятого имущества ГК «Альфа-Лизинг» Андрея Павлова.

Среди предпосылок он назвал завершение распродаж дилерских запасов новых автомобилей, произведенных в 2024 году. Также усиление монетарной политики и постоянные ожидания увеличения ключевой ставки Центробанка способствовали росту спроса на автокредиты, которые после повышения ставок могут стать труднодоступными для граждан России.

«Приблизительно с марта 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке будет расти», — сказал Павлов.

По его прогнозам увеличение стоимости составит 10%.