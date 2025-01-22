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В России спрогнозировали рост стоимости автомобилей с пробегом
Ожидается, что увеличение стоимости составит 10%.

В России спрогнозировали рост стоимости автомобилей с пробегом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя отдела по реализации изъятого имущества ГК «Альфа-Лизинг» Андрея Павлова.

Среди предпосылок он назвал завершение распродаж дилерских запасов новых автомобилей, произведенных в 2024 году. Также усиление монетарной политики и постоянные ожидания увеличения ключевой ставки Центробанка способствовали росту спроса на автокредиты, которые после повышения ставок могут стать труднодоступными для граждан России.

«Приблизительно с марта 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке будет расти», — сказал Павлов.

По его прогнозам увеличение стоимости составит 10%.