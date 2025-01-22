В России предложили освободить детей-сирот от оплаты коммунальных услуг

Мера призвана освободить от финансовой нагрузки граждан, которые испытывают трудности в в трудоустройстве и ведении доходов.

В России предложили освободить малоимущих совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующую инициативу внесут в Госдуму депутаты Сергей Миронов и Галина Хованская.

«После достижения совершеннолетия и выхода из детского дома дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают от государства жилье, что решает их основную проблему. Однако они сталкиваются с трудностями в социальной адаптации, трудоустройстве и доходах, что приводит к проблемам с оплатой коммунальных услуг. Правильно было бы временно освободить их от этих платежей», — заявил Миронов.

Он добавил, что на данный момент такая льгота не предусмотрена законодательством.